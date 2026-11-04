फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Students learned about Gemini, Microsoft Copilot, and Canva AI tools.

Varanasi News: छात्रों ने सीखा जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और कैनवा एआई टूल्स

Wed, 04 Nov 2026 02:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Students learned about Gemini, Microsoft Copilot, and Canva AI tools.
बीएचयू के दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में मंगलवार को एक दिन की एआई कार्यशाला हुई। इसमें चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट और कैनवा एआई सहित कई एआई टूल्स को लाइव दिखाए गए। विद्यार्थियों को शिक्षा, अनुसंधान, व्यवसाय और दैनिक जीवन में इन तकनीक के इस्तेमाल को सिखाया। आगामी एआई कार्निवल 2026-27 के लिए परिसर से प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन किया गया। इसमें सपना भारती, रोहन यादव, अश्लिषा राज, उन्नति शाही, वंश पांडेय और स्पंदन सरकार एआई चैंपियन प्रतिस्पर्धा के लिए किया गया। चयन की प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। दूसरे चरण में किसी वास्तविक समस्या के समाधान के लिए एआई टूल का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा। तीसरे चरण में चयनित विद्यार्थियों को एक सप्ताह की एआई चुनौती पूरी करनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed