सोनभद्र: आमने-सामने की टक्कर के बाद सड़क पर पलटा टीपर, ट्रेलर चालक गंभीर
हाथीनाला थाना क्षेत्र के रानीताली में रविवार शाम रांग साइड से आ रहे ट्रेलर की टीपर से टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद टीपर सड़क पर पलट गया और उसमें लदी गिट्टी बिखर गई। पुलिस ने केबिन में फंसे चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।
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हाथीनाला थाना क्षेत्र के रानीताली स्थित एचपी पेट्रोल पंप के सामने रविवार शाम करीब पांच बजे रांग साइड से आ रहे ट्रेलर की टीपर से आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि टीपर चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि टीपर सड़क पर पलट गया और उसमें लदी गिट्टी सड़क पर बिखर गई।
केबिन में फंसे चालक को पुलिस ने निकाला
जानकारी के अनुसार हाथीनाला की तरफ से रांग साइड में जा रहा ट्रेलर डाला की ओर से आ रहे टीपर से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रेलर के केबिन में फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकलवाया। इसके बाद पुलिस ने अपने वाहन से उसे दुद्धी अस्पताल पहुंचाया। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उपचार जारी है।
सड़क से हटवाए क्षतिग्रस्त वाहन
हादसे के बाद सड़क पर गिट्टी बिखरने और दोनों वाहनों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित हो गया। पुलिस ने सड़क पर बिखरी गिट्टी हटवाकर यातायात सुचारु कराया। साथ ही दोनों वाहनों को सड़क किनारे हटवाने की कार्रवाई की गई। घायल चालक के नाम की पुष्टि नहीं हो सकी।
हाथीनाला थाना प्रभारी विनोद यादव ने बताया कि हादसे में घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।