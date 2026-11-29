हाथीनाला थाना क्षेत्र के रानीताली स्थित एचपी पेट्रोल पंप के सामने रविवार शाम करीब पांच बजे रांग साइड से आ रहे ट्रेलर की टीपर से आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि टीपर चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि टीपर सड़क पर पलट गया और उसमें लदी गिट्टी सड़क पर बिखर गई।

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केबिन में फंसे चालक को पुलिस ने निकाला

जानकारी के अनुसार हाथीनाला की तरफ से रांग साइड में जा रहा ट्रेलर डाला की ओर से आ रहे टीपर से टकरा गया। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से ट्रेलर के केबिन में फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकलवाया। इसके बाद पुलिस ने अपने वाहन से उसे दुद्धी अस्पताल पहुंचाया। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और उपचार जारी है।