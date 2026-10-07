सोनभद्र: बहन के घर के सामने मिली युवक की लाश, पिता बोले- भांजी को लेकर युवकों से हुआ था विवाद; हत्या का आरोप

कोन थाना क्षेत्र के केवाल निवासी नीतीश कुमार उर्फ बाटेसर (34) की मंगलवार देर शाम चेरवाडीह गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव करीब साढ़े सात बजे बहन के घर के सामने मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे पड़ा मिला। सिर और आंख के ऊपर चोट के निशान मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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मृतक के पिता ललित तिवारी के अनुसार, मंगलवार शाम चेरवाडीह में कुछ युवकों से नीतीश का विवाद हुआ था। बताया कि विवाद उसकी भांजी को लेकर हुआ था। विवाद की सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने की बात सामने आई। इसके करीब एक घंटे बाद नीतीश का शव सड़क किनारे मिला। विज्ञापन



परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश और मंगलवार शाम हुए विवाद के चलते नीतीश की हत्या की गई। इसके बाद शव को सड़क पर रखकर घटना को हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया। परिजनों के अनुसार, नीतीश के सिर और आंख के ऊपर कटने के निशान थे, जो धारदार हथियार से चोट के प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी। मृतक के पिता ललित तिवारी के अनुसार, मंगलवार शाम चेरवाडीह में कुछ युवकों से नीतीश का विवाद हुआ था। बताया कि विवाद उसकी भांजी को लेकर हुआ था। विवाद की सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता होने की बात सामने आई। इसके करीब एक घंटे बाद नीतीश का शव सड़क किनारे मिला।परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश और मंगलवार शाम हुए विवाद के चलते नीतीश की हत्या की गई। इसके बाद शव को सड़क पर रखकर घटना को हादसे का रूप देने का प्रयास किया गया। परिजनों के अनुसार, नीतीश के सिर और आंख के ऊपर कटने के निशान थे, जो धारदार हथियार से चोट के प्रतीत हो रहे हैं। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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