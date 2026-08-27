मुख्यमंत्री के दौरे के लिए प्रशासन अलर्ट: हेलीपैड, जर्मन हैंगर और पार्किंग की जांच; तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार
बलिया में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पकंहा में हेलीपैड, जर्मन हैंगर, पार्किंग समेत अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों की निगरानी में विभिन्न विभागों की टीमें जुटी हैं। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। दौरे के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है।
विस्तार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 29 अगस्त को सहतवार थाना क्षेत्र के पकंहा गांव के गलाफरपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम स्थल पर टेंट लगाने के साथ जर्मन हैंगर और मंच तैयार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हेलिपैड का निर्माण भी अंतिम चरण में है।
बृहस्पतिवार को विधायक केतकी सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं और अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए।
विधायक ने एसडीएम पुष्कर मिश्रा और तहसीलदार नितिन सिंह से कार्यक्रम स्थल पर चल रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पार्किंग व्यवस्था के लिए तैयार किए गए खाके की भी समीक्षा की गई। कार्यक्रम स्थल पर सामान्य पार्किंग के साथ वीवीआईपी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभिसूचना इकाई और पुलिस की जांच एजेंसियों की टीमें भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विस्तृत प्रोटोकॉल अभी जारी नहीं हुआ है।
प्रशासनिक तैयारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू नदी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित कर सकते हैं। इस दौरान पूर्व विधायक शिवशंकर चौहान, अजय सिंह, मिथिलेश तिवारी, राकेश वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री के दौरे के चलते माध्यमिक विद्यालयों में 29 को अवकाश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित भ्रमण एवं निरीक्षण को देखते हुए जिले के माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी माध्यमिक स्तर के विद्यालय बंद रहेंगे। डीआईओएस ने जिले के सभी राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सीएम के दौरे के लिए हेलिपैड का लिया जायजा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 29 अगस्त को प्रस्तावित जनपद दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बांसडीह तहसील के गलाफरपुर स्थित प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का औचक निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री के स्वागत, सुरक्षा व्यवस्था, हेलीपैड निर्माण समेत अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली। मौके पर चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति भी देखी गई।