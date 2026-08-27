मुख्यमंत्री के दौरे के लिए प्रशासन अलर्ट: हेलीपैड, जर्मन हैंगर और पार्किंग की जांच; तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 29 अगस्त को सहतवार थाना क्षेत्र के पकंहा गांव के गलाफरपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम स्थल पर टेंट लगाने के साथ जर्मन हैंगर और मंच तैयार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हेलिपैड का निर्माण भी अंतिम चरण में है।

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बृहस्पतिवार को विधायक केतकी सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं और अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। विज्ञापन



विधायक ने एसडीएम पुष्कर मिश्रा और तहसीलदार नितिन सिंह से कार्यक्रम स्थल पर चल रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पार्किंग व्यवस्था के लिए तैयार किए गए खाके की भी समीक्षा की गई। कार्यक्रम स्थल पर सामान्य पार्किंग के साथ वीवीआईपी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। बृहस्पतिवार को विधायक केतकी सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचीं और अधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए।विधायक ने एसडीएम पुष्कर मिश्रा और तहसीलदार नितिन सिंह से कार्यक्रम स्थल पर चल रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली। पार्किंग व्यवस्था के लिए तैयार किए गए खाके की भी समीक्षा की गई। कार्यक्रम स्थल पर सामान्य पार्किंग के साथ वीवीआईपी पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है।

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