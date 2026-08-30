श्रेया हत्याकांड: राजातालाब सहित नौ थाना प्रभारी लाइन हाजिर, दो एसीपी के कार्यक्षेत्र बदले; SOG-2 फिर से गठित

श्रेया हत्याकांड में आरोपी विवेक चौबे की गिरफ्तारी नहीं होने और महिला अपराध में लापरवाही बरतने पर राजातालाब थाना प्रभारी दयाराम, जनसमस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने पर चौक इंस्पेक्टर दिलीप मिश्रा को लाइन हाजिर कर दिया गया। नौ थानों पर नए प्रभारियों को तैनात किया गया।

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अनैतिक कृत्यों, जुआ, सट्टा पर लगाम के लिए एक बार फिर से एसओजी-2 का गठन किया गया। एसआई पंकज सिंह चौहान को प्रभारी बनाया गया। शनिवार रात अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने दो एसीपी के कार्यक्षेत्र भी बदल दिए। छुट्टी से लौटी एसीपी प्रज्ञा पाठक को एसीपी कैंट और एसीपी अपूर्व पांडेय को एसीपी साइबर की कमान सौंपी।पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि अब वहीं थानाध्यक्ष पद पर बना रहेगा, जो उत्कृष्ट कार्य, प्रभावी अपराध नियंत्रण और जनसमस्याओं के तुरंत समाधान में सफल होगा। राजातालाब थाना प्रभारी दयाराम और चौक इंस्पेक्टर दिलीप मिश्रा को पुलिस लाइन, मंडुवाडीह इंस्पेक्टर अजय राज वर्मा को फूलपुर थाना प्रभारी, फूलपुर इंस्पेक्टर राजीव कुमार सिंह को गैर जनपद, चेतगंज थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार शुक्ला को चौक थाने की कमान, लोहता थानाध्यक्ष दिगंबर उपाध्याय को मंडुवाडीह थानाध्यक्ष, रमना चौकी इंचार्ज पवन पांडेय को चेतगंज थानाध्यक्ष, मीडिया सेल प्रभारी अभिजीत सिंह को लोहता थानाध्यक्ष, रोहनिया थाने के एसआई जितेंद्र कुमार को राजातालाब थाने की कमान सौंपी गई है।