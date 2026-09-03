जन्माष्टमी पर सेल्फी प्रतियोगिता: सजाएं अपने राधा और कान्हा, भेजें तस्वीर और जीतें पुरस्कार

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर अमर उजाला की ओर से घर-घर राधा-कान्हा सेल्फी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आप अपने बच्चों को राधा और कान्हा के मनमोहक स्वरूप में सजाएं। उनकी तस्वीर खींचें और अमर उजाला को भेज दें। हम बच्चों की तस्वीरों को प्रकाशित करेंगे और उसमें से विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। तस्वीर भेजने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।

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