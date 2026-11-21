देव दीवापली पर सुरक्षा: घाटों पर बैरिकेडिंग, एटीएस-आईबी भी रखेगी नजर; भगदड़ रोकने के लिए बनेगा खास सिस्टम
काशी में देव दीपावली में घाटों पर होने वाली भीड़ को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान एटीएस- आईबी भी नजर रखेगी। वहीं, घाटों पर भगदड़ की आशंका रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं के आने-जाने के अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे।
विस्तार
देव दीवापली पर घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए एटीएस, आईबी और एलआईयू समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए 25 आईपीएस, 50 पीपीएस और 4500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। वहीं, घाटों पर भगदड़ की आशंका रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर श्रद्धालुओं के आने-जाने के अलग-अलग रास्ते बनाए जाएंगे।
सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की कमान त्रिनेत्र भवन के नियंत्रण कक्ष से संभाली जाएगी, जहां 50 पुलिसकर्मी कैमरों के जरिये घाटों की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। अत्यधिक भीड़ वाले घाटों के बीच आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा। बैरिकेडिंग के जरिये प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित होंगे।
वन-वे व्यवस्था लागू होने से श्रद्धालु एक दिशा से घाट पर पहुंचेंगे और दूसरे रास्ते से बाहर निकलेंगे। आमने-सामने की भीड़ और अचानक दबाव बढ़ने की स्थिति को रोकने में मदद मिलेगी। संवेदनशील स्थानों को क्राउड रेगुलेटेड जोन के रूप में नियंत्रित किया जाएगा।
त्रिनेत्र भवन से होगी निगरानी
सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख केंद्र त्रिनेत्र भवन होगा। यहां स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम के नियंत्रण कक्ष में 50 पुलिसकर्मी लगातार लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। कैमरों के जरिये घाटों पर भीड़ का दबाव, श्रद्धालुओं की आवाजाही और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। किसी घाट पर भीड़ बढ़ने, रास्ता बाधित होने या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर अधिकारियों को अलर्ट किया जाएगा। पुलिसकर्मी और अधिकारी स्थिति के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
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गंगा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें मोटरबोट से लगातार गश्त करेंगी। नावों के संचालन के लिए पहली बार टू-वे लेन व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत आने और जाने वाली नावों के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित होंगे। बिना लाइफ जैकेट और क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर सख्ती से रोक रहेगी। जाम और यातायात दबाव कम करने के लिए रूट डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था लागू की जाएगी।