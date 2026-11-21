त्रिनेत्र भवन से होगी निगरानी

सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख केंद्र त्रिनेत्र भवन होगा। यहां स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम के नियंत्रण कक्ष में 50 पुलिसकर्मी लगातार लाइव मॉनिटरिंग करेंगे। कैमरों के जरिये घाटों पर भीड़ का दबाव, श्रद्धालुओं की आवाजाही और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। किसी घाट पर भीड़ बढ़ने, रास्ता बाधित होने या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर अधिकारियों को अलर्ट किया जाएगा। पुलिसकर्मी और अधिकारी स्थिति के अनुसार कार्रवाई करेंगे।



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गंगा में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें मोटरबोट से लगातार गश्त करेंगी। नावों के संचालन के लिए पहली बार टू-वे लेन व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत आने और जाने वाली नावों के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित होंगे। बिना लाइफ जैकेट और क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर सख्ती से रोक रहेगी। जाम और यातायात दबाव कम करने के लिए रूट डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था लागू की जाएगी।