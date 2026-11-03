संस्कृति संसद: 13 अखाड़ों, मठों के 1600 संतों ने विश्वनाथ धाम में किया महारुद्राभिषेक, चित्रकारों का सम्मान

संस्कृति संसद में शामिल होने आए 13 अखाड़ों, मठों व मंदिरों के 16 से अधिक महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्रीमहंत आदि ने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में महारुद्राभिषेक किया। मंदिर न्यास के पूर्व सदस्य पं. बैंकटरमन घनपाठी ने एक घंटे तक सविधि अनुष्ठान करवाया। गुजरात के विधायक हार्दिक पटेल, कैलाश आचार्य ने भी पूजन में शामिल हुए। तीन दिवसीय संस्कृति संसद मंगलवार से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। इसमें देशभर के तीन हजार से अधिक साधु-संतों के अलावा राजनेता, सात हजार जेन-जी भी शामिल होंगे।

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