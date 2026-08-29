समग्र शिक्षा अभियान: मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाना सीखेंगे छात्र, स्कूलों में आयोजन; बैगलेस डे मनाएंगे

हर विद्यालय को मिलेगा 6500 रुपये का बजट

बैगलेस डे के तहत होने वाली गतिविधियों पर खर्च के लिए प्रत्येक विद्यालय को शासन की ओर से 6500 रुपये का बजट उपलब्ध कराया जाएगा। इस धनराशि से मिट्टी, रंग, ब्रश, चार्ट, स्टेशनरी और हस्तशिल्प से जुड़ी सामग्री खरीदी जा सकेगी। इसके अलावा पौधे, बीज और जैविक खाद से संबंधित सामग्री भी खरीदी जाएगी। इससे बच्चों को पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ी गतिविधियों में भी शामिल किया जाएगा।



बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि महानिदेशक की ओर से नो बैगलेस डे पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में बच्चों से नए-नए टास्क कराए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ नया हुनर सीखने का अवसर मिलेगा और उनकी प्रतिभा को भी निखारा जा सकेगा।