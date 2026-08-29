रोडवेज वाराणसी: बसों में 21 हजार से ज्यादा महिलाओं ने की मुफ्त यात्रा, भीड़ से हुई परेशानी; 10504 अटेंडेंट रहे

मिर्जापुर और प्रयागराज जाने वाली बसों में भी यात्रियों की भारी भीड़ रही। विंध्याचल जाने वाली बसों में भी कई महिला यात्रियों को जगह नहीं मिल पाई। बसों में सीटों के लिए यात्रियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। कुछ रूटों पर अतिरिक्त बसें चलाए जाने के बावजूद भीड़ कम नहीं हो सकी।



रोडवेज अधिकारियों के अनुसार, रक्षाबंधन पर यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसों और फेरों की व्यवस्था पहले से की गई थी। इसके बावजूद प्रमुख मार्गों पर यात्रियों की संख्या सामान्य से कई गुना बढ़ने के कारण दबाव बढ़ गया।



क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि त्योहार के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बसें और फेरे लगाए गए। रोडवेज का पूरा प्रयास रहा कि महिला यात्रियों को कम से कम असुविधा हो और उन्हें समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि दो दिनों में 31,685 यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ मिला।



रक्षाबंधन के चलते बस अड्डों पर भी दिनभर यात्रियों की भीड़ रही। बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चों और परिजनों के साथ यात्रा करती नजर आईं। मुफ्त यात्रा सुविधा से महिलाओं को राहत मिली, लेकिन कई रूटों पर क्षमता से अधिक यात्रियों के कारण उन्हें परेशानी भी झेलनी पड़ी।