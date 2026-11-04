संस्कृति संसद का शुभारंभ: संस्कृति और धर्म विरोधी शक्तियों के विरुद्ध एकजुट हों साधु-संत, संतों ने कही ये बात

संस्कृति संसद में देशभर से जुटे साधु-संतों ने सनातन धर्म और संस्कृति पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने सभी पंथों के साधु-संतों से एकजुट होकर धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान किया। संतों ने कहा कि सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, तभी राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। इसके लिए समाज को जागरूक करने के साथ युवाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी। उन्होंने समाज और राष्ट्र के विकास में युवाओं से योगदान देने की अपील की। साथ ही विभिन्न कानूनों में बदलाव और गो संरक्षण के लिए कानून बनाने की जरूरत बताई।

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सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में तीन दिवसीय संस्कृति संसद की शुरुआत हुई। अध्यक्षता कर रहे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि सनातन धर्म और संस्कृति पर चारों ओर से हमले हो रहे हैं। ऐसे में सभी को जागरूक होना होगा। गोमाता भारतीय संस्कृति का आधार हैं। उनकी रक्षा के लिए कानून बनाना जरूरी है।अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महामंडलेश्वर रवींद्रपुरी महाराज ने कहा कि संत समाज ने हमेशा धर्म की रक्षा की है। अब एक बार फिर सनातन धर्म पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में संतों को आगे आकर अपनी भूमिका निभानी होगी।अखिल भारतीय संत समिति एवं गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि देश में सनातन धर्म के खिलाफ अनेक षड्यंत्र हो रहे हैं। संतों को इन चुनौतियों को समझकर संस्कृति और धर्म विरोधी शक्तियों के खिलाफ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जेन-जी के नाम पर युवाओं को बांटना उचित नहीं है। युवाओं को ऐसी कोशिशों से दूर रहकर समाज और राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए।विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय संरक्षक दिनेश ने समाज को बांटने वाले कानूनों में बदलाव की जरूरत बताई। उन्होंने लिव-इन रिलेशनशिप और बेटियों की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी से जुड़े कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे परिवारों में समस्याएं बढ़ी हैं।विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक ने हिंदुओं की जनसंख्या में असंतुलन और धर्मांतरण की चुनौती से निपटने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मंचों से भगवान राम, शिव और कृष्ण पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां होने लगी हैं। ऐसे में संत समाज को लोक जागरण की जिम्मेदारी निभानी होगी।इस दौरान विहिप के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय का सम्मान हुआ। अतिथियों ने ‘संस्कृति पर्व’ पत्रिका का लोकार्पण किया। स्वागत प्रो. अरविंद जोशी और प्रो. ओमप्रकाश सिंह ने किया। संचालन संत समिति के कोषाध्यक्ष जनार्दन हरि ने किया।