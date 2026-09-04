साइबर अपराध: डिजिटल अरेस्ट कर 70 लाख ठगे, टेलीकम्युनिकेशन अधिकारी और दिल्ली पुलिस बनकर रचा जाल

इसी सिम से दिल्ली में एक बैंक खाता खोला गया, जिसमें करीब छह करोड़ 80 लाख रुपये के मनी लान्ड्रिंग, चोरी और डकैती से संबंधित लेन-देन हुए हैं। आरोपी ने मामला दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित करने की बात कहकर उन्हें भयभीत कर दिया। कुछ देर बाद व्हाट्सएप पर दिल्ली पुलिस का कथित नोटिस भेजा गया। इसके बाद वर्दी पहने एक व्यक्ति ने वीडियो काल कर खुद को दिल्ली पुलिस का अधिकारी बताया। उसने मनी लॉन्ड्रिंग सहित गंभीर अपराधों में जेल भेजने की धमकी दी।



आरोपी ने कई घंटे तक वीडियो कॉल पर बातचीत कर पीड़ित से परिवार, बैंक खातों और आर्थिक स्थिति की जानकारी हासिल की। इसके बाद उसे हर घंटे अपनी जानकारी देने और कहीं जाने पर अपना स्थान बताने का निर्देश दिया गया। साइबर सेल प्रभारी देवानंद रजक ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।