Varanasi News: दोबारा चक्काजाम, दो नामजद समेत 45 पर प्राथमिकी दर्ज

चोलापुर। गुरवट गांव में सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद दोबारा चक्काजाम करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में दो नामजद और करीब 45 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रदर्शनकारियों ने चौबेपुर-बाबतपुर सार्वजनिक मार्ग पर शव रखकर आवागमन बाधित किया। इससे बाबतपुर एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों, एंबुलेंस और आम नागरिकों को परेशानी हुई।बुधवार 4 नवंबर की शाम गुरवट गांव निवासी इंद्रावती देवी (76 वर्ष) की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। परिजनों ने पहले भी जाम लगाया था, जिसे पुलिस ने जल्द समाप्त करा दिया था। बृहस्पतिवार को शव गांव पहुंचने पर बृजेश मिश्रा और अजय यादव ने दोबारा चक्काजाम कराया। पुलिस के समझाने के बावजूद जाम नहीं हटाया गया, जिससे अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक हुई। प्रभारी निरीक्षक सधुवन राम गौतम ने बताया कि बृजेश मिश्रा, अजय यादव समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मृतका के परिजनों को आरोपी नहीं बनाया है। चक्काजाम कराने, लोगों को उकसाने और घटना का संचालन करने वालों को मुख्य जिम्मेदार बताया गया है। मौके की वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जांच की जा रही है।