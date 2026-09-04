वाराणसी में हादसा: खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक, हादसे में शख्स की मौत; परिवार में मचा कोहराम

वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर गोसाईपुर चौराहे के समीप गुरुवार की रात सड़क किनारे खड़े ट्रक में बुलेट बाइक के पीछे से जा घुसने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार मनीष पटेल (35) गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी खुशबू पटेल समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

विज्ञापन





क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार सरैया नंबर एक गांव निवासी शिवलखन पटेल के पुत्र मनीष पटेल गुरुवार की रात बुलेट से रूपापुर की ओर से अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे वह वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर गोसाईपुर चौराहे के पास पहुंचे थे। इसी दौरान सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था। विज्ञापन



अंधेरा होने के कारण मनीष को ट्रक का अंदाजा नहीं हो सका और उनकी तेज रफ्तार बुलेट पीछे से खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। मनीष को गंभीर हालत में बाइक से अलग कर तत्काल उपचार के लिए भेजा गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारी के अनुसार सरैया नंबर एक गांव निवासी शिवलखन पटेल के पुत्र मनीष पटेल गुरुवार की रात बुलेट से रूपापुर की ओर से अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे वह वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर गोसाईपुर चौराहे के पास पहुंचे थे। इसी दौरान सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था।अंधेरा होने के कारण मनीष को ट्रक का अंदाजा नहीं हो सका और उनकी तेज रफ्तार बुलेट पीछे से खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। मनीष को गंभीर हालत में बाइक से अलग कर तत्काल उपचार के लिए भेजा गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

विज्ञापन