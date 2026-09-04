वाराणसी में हादसा: खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक, हादसे में शख्स की मौत; परिवार में मचा कोहराम
वाराणसी में तेज रफ्तार बुलेट खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
विस्तार
वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर गोसाईपुर चौराहे के समीप गुरुवार की रात सड़क किनारे खड़े ट्रक में बुलेट बाइक के पीछे से जा घुसने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार मनीष पटेल (35) गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी खुशबू पटेल समेत परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार सरैया नंबर एक गांव निवासी शिवलखन पटेल के पुत्र मनीष पटेल गुरुवार की रात बुलेट से रूपापुर की ओर से अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे वह वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर गोसाईपुर चौराहे के पास पहुंचे थे। इसी दौरान सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था।
अंधेरा होने के कारण मनीष को ट्रक का अंदाजा नहीं हो सका और उनकी तेज रफ्तार बुलेट पीछे से खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। मनीष को गंभीर हालत में बाइक से अलग कर तत्काल उपचार के लिए भेजा गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
घटना की सूचना पुलिस ने परिजनों को दी। कुछ ही देर में परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। मनीष की मौत की खबर सुनते ही पत्नी खुशबू पटेल बेसुध हो गईं। परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। शुक्रवार को शव गांव पहुंचने की जानकारी पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी परिवार के घर पहुंच गए। हर किसी की जुबान पर हादसे को लेकर अफसोस था।
मनीष पांच भाइयों में चौथे नंबर पर थे। परिवार के लोगों के अनुसार वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग करते थे। उनकी असमय मौत से परिवार के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। मृतक का चार वर्षीय पुत्र लड्डू अभी हादसे और मौत की गंभीरता से अनजान है। पिता की मौत से अनजान मासूम को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। पत्नी खुशबू का रो-रोकर बुरा हाल रहा।
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हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त बुलेट को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस की ओर से मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।