गंगा की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण को संस्थागत आधार देने की दिशा में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और गंगा सेवा समिति, बलुआ (चंदौली) के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

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विश्वविद्यालय के भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र और गंगा सेवा समिति के बीच यह एमओयू हुआ। इसके तहत गंगा की संत परम्परा, तीर्थ परम्परा, धार्मिक भूगोल और ग्रामीण गंगा तटों की विरासत पर अकादमिक और शोध आधारित कार्य किए जाएंगे। कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि इस समझौते का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में गंगा की समग्र सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक विरासत का अनुसंधान, संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना है।कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वयक प्रो. दिनेश गर्ग, केंद्र प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र शापकोटा, वेद विभाग के आचार्य विजय शर्मा, गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष दीपक जायसवाल, कार्यक्रम संचालक अरविंद पांडेय, प्रांजल पांडेय, अच्युतकृष्ण त्रिपाठी सहित आदि मौजूद रहे।