रामलीला: धर्म और पश्चाताप का पाठ पढ़ा रहे जेल के 30 बंदी, सेंट्रल जेल में सजायाफ्ता बंदी बने राम; कल से रंगमंच

कभी संगीन जुर्म की राह पर चलकर सलाखों के पीछे पहुंचे बंदी अब मंच पर मर्यादा, धर्म और पश्चाताप का पाठ पढ़ा रहे हैं। शिवपुर स्थित सेंट्रल जेल में बंद कुल 2,149 कैदियों में से 30 सजायाफ्ता बंदी पश्चाताप के संकल्प के साथ ऐतिहासिक रामलीला के प्रमुख पात्रों को जीवंत कर रहे हैं। 11 अक्तूबर से 20 अक्तूबर तक चलने वाली इस 10 दिवसीय रामलीला के लिए जेल परिसर में रंगमंच सज चुका है। अधिकारियों के मुताबिक, इस प्रकार के आयोजनों से बंदियों के जीवन में सुधार होता है।

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जौनपुर के पंकज मौर्य राम की भूमिका निभा रहे हैं। किरदार निभाते समय वह ईश्वर से दोबारा किसी अपराध में शामिल न होने की प्रार्थना करते हैं। वह हत्या के मामले में सजायाफ्ता हैं। भदोही के रहने वाले नरेंद्र प्रताप सिंह रामलीला में परशुराम और भरत की भूमिका निभा रहे हैं। वह पिछले सात वर्षों से रामलीला में भाग ले रहे हैं। वह हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। बलिया के हर्ष कुमार सिंह लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। गाजीपुर के मासूम रजा राही चार साल से हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। वह पेशे से वकील थे।