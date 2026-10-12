रामलीला 2026: विरह में विचलित श्रीराम को मिला हनुमान का संबल, सुग्रीव से की मित्रता; सबरी के प्रेम वे जीता दिल

रामलीला के 17वें दिन रविवार को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के मानवीय विरह और करुणा का मार्मिक दृश्य जीवंत हो उठा। माता सीता के हरण के बाद गहन वन में भटकते प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वियोग से व्याकुल प्रभु पशु-पक्षियों और वृक्षों से जानकी का पता पूछते हुए आगे बढ़े।

विज्ञापन





मार्ग में मरणासन्न अवस्था में मिले गिद्धराज जटायु ने बताया कि लंकापति रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर हर ले गया है। प्रभु ने जटायु का अंतिम संस्कार कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचे। शबरी ने प्रेमविभोर होकर अपने आराध्य को जूठे बेर खिलाए और उन्हें पंपा सरोवर जाने का मार्ग बताकर योगाग्नि में समाहित होकर परमपद प्राप्त किया।