वाराणसी: घाटों पर गुंडई करने वालों के रिकॉर्ड खंगाल जा रहे, अंतिम संस्कार में आए बेटे की पिटाई; एक और अरेस्ट

मणिकर्णिका घाट पर पिता के अंतिम संस्कार के लिए आए बेटे की पिटाई के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद घाटों पर अंतिम संस्कार कराने के नाम पर लोगों से दुर्व्यवहार और मारपीट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस घाटों पर सक्रिय अराजक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुटी है।

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दो दिन पहले पिता का अंतिम संस्कार कराने परिजनों के साथ आए बेटे अभिषेक सिंह की मुखाग्नि देने से पहले मीरघाट निवासी आरोपियों ने बेहरमी से पिटाई की थी। पुलिस ने सात लोगों को शनिवार को गिरफ्तार किया। रविवार को घटना में शामिल बेलभद्र चौधरी को गिरफ्तार किया। पुलिस रिकॉर्ड में एक साल में अस्सी से केदारघाट के बीच मारपीट की 210 शिकायतें सामने आई। आरोपी स्थानीय और घाट किनारे वाले रहे। इन मामलों में 20 प्राथमिकी दर्ज हुई और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।