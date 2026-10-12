जौनपुर में दर्दनाक हादसा: दुर्गा पूजा पंडाल में उतरा करंट, इकलौते बेटे की मौत; बचाने पहुंचे लोग भी चपेट में आए

जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र के खटहरा गांव में दुर्गा पूजा पंडाल के समीप बिजली के खंभे में करंट उतरने से सात वर्षीय बालक नीरज सरोज की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। घर के इकलौते चिराग की मौत से मां नीलू सरोज का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। सूचना मिलने पर तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची।

विज्ञापन





परिजनों के मुताबिक, रात करीब आठ बजे गांव में स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में आरती का आयोजन किया गया था। आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जुटे थे। इसी दौरान नीरज सरोज भी वहां पहुंचा था। वह पंडाल के समीप लगे बिजली के खंभे के पास खड़ा था। इसी बीच खंभे में करंट उतर आया और बालक उसकी चपेट में आ गया। करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।