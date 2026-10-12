दर्शनार्थियों से भरी बोलेरो पलटी: टोटो को बचाने में दर्दनाक हादसा, 10 घायल; उपचार के बाद फिर निकले विंध्याचल

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घायलों में चार वर्षीय शिवांश, छह वर्षीय सोनाक्षी, 45 वर्षीय सरिता, 24 वर्षीय नंदिनी और चार वर्षीय सीतांशु समेत अन्य लोग शामिल थे।



प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. धीरज जायसवाल ने बताया कि हादसे में सभी को मामूली चोटें आई थीं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी की हालत सामान्य थी। इसके बाद उन्हें विंध्याचल दर्शन के लिए भेज दिया गया। वहीं, चील्ह थानाध्यक्ष भरत उपाध्याय ने बताया कि टैंकर को ओवरटेक करते समय अचानक टोटो सामने आने से बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई थी। हादसे में घायल सभी 10 लोगों का उपचार कराया गया।