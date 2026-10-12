मौत के बाद जागी पुलिस: चीनी मांझे के खिलाफ अभियान, छापे में 56 किलोग्राम मांझा जब्त, आरोपी गिरफ्तार

चीनी मांझे से साड़ी कारोबारी सुनील कुमार गुजराती की मौत के बाद कमिश्नरेट पुलिस हरकत में आई। बीती शाम पुलिस ने काशी जोन में चेकिंग अभियान चलाया। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के देवनाथपुरा में मकान से 56 किलोग्राम सिंथेटिक नायलान के मांझे बरामद किए गए। मामले में विक्रेता वीरेंद्र कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया।

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एसीपी दशाश्वमेध अतुल अंजान त्रिपाठी के नेतृत्व में दुकानों की जांच की गई। मांझा मिलने के बाद आरोपी वीरेंद्र के खिलाफ दशाश्वमेध थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी काशी गौरव बंशवाल ने बताया कि चीनी मांझे की बिक्री करते कोई पकड़ा गया तो हत्या के प्रयास के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।