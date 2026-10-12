यूपी: बहन की गिरफ्तारी के बाद मुठभेड़ में भाई भी अरेस्ट, आवास दिलाने के नाम पर करता था ठगी; नौ केस हैं दर्ज

आरोपी के खिलाफ कप्तानगंज थाने सहित दो जिलों के विभिन्न थानों में कुल नौ मुकदमे दर्ज हैं। वह लंबे समय से वांछित था। उस पर आवास दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने और महिलाओं को झांसा देकर उनके आभूषण हड़पने का आरोप है।



थानाध्यक्ष ने बताया कि रविवार शाम को कोईनहा मोड़ से संदिग्ध हालत में नीरज उर्फ गुड्डी नाम की महिला को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से भी कुछ आभूषण बरामद हुए थे। पूछताछ में पता चला कि वह मुठभेड़ में घायल साहब राम की बहन है।



पुलिस के अनुसार, दोनों भाई-बहन मिलकर आवास दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। इसके अलावा पूजा पंडालों के आसपास महिलाओं के आभूषण काटने की घटनाओं में भी उनकी संलिप्तता बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिला अपने भाई का इंतजार कर रही थी। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।