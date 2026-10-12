फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Brother former village head murdered Jaunpur body found on school premises demand for early resolution

यूपी: जौनपुर में पूर्व प्रधान के भाई की हत्या, स्कूल परिसर में मिला शव; हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग

Mon, 12 Oct 2026 11:37 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जाैनपुर। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 12 Oct 2026 11:37 AM IST
सार

जौनपुर में पूर्व प्रधान के भाई की हत्या से सनसनी फैल गई। सोमवार सुबह स्कूल परिसर में उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। परिजनों ने शव घर पर रखकर हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग की। घटना के बाद गांव में तनाव और शोक का माहौल है।

विज्ञापन
Brother former village head murdered Jaunpur body found on school premises demand for early resolution
पूर्व प्रधान के भाई की हत्या। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सुजानगंज क्षेत्र के नारीपुर निवासी पूर्व प्रधान राजेश मिश्र के भाई ओमप्रकाश मिश्र उर्फ पप्पू मिश्र (55) की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। हिम्मतनगर स्थित शांती शिशु शिक्षा निकेतन स्कूल परिसर में सोमवार सुबह उनका शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया, जबकि गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना रविवार रात की बताई जा रही है।

विज्ञापन


ओमप्रकाश मिश्र पुत्र ब्रह्मदेव की हत्या की जानकारी मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने शव घर पर रखकर हत्याकांड का जल्द खुलासा करने और घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। मृतक के बड़े पुत्र रोहित उर्फ सूरज मिश्र पेशे से अधिवक्ता हैं, जबकि छोटे पुत्र ऋषभ मिश्र का अभी विवाह नहीं हुआ है। उनकी दो बेटियां भी हैं, जिनमें बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। मृतक के भाई राजेंद्र उर्फ रज्जन मिश्र पूर्व में ग्राम प्रधान रह चुके हैं।
विज्ञापन


घटना की गंभीरता को देखते हुए सुजानगंज थानाध्यक्ष अमित पांडेय, क्षेत्राधिकारी बदलापुर सहित बदलापुर, महराजगंज और अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने   घटनास्थल पर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। परिजन हत्याकांड का जल्द पर्दाफाश करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed