यूपी: उर्दू की राम आरती से गूंजा सद्भाव का संदेश, मुस्लिम महिलाओं ने कहा- राम हमारे पूर्वज, हम उतारेंगे आरती

मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि भारत की धरती पर रहने वाले लोगों के धर्म भले अलग-अलग हों, लेकिन पूर्वजों और परंपराओं को लेकर साझा विरासत है। धर्म बदलने से पूर्वज नहीं बदल जाते। उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहना जरूरी है। परिवार में त्याग, समर्पण और रिश्तों का महत्व भगवान राम के जीवन से सीखा जा सकता है। जब-जब राम आएंगे, हम उनकी आरती उतारेंगे।



विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजीव श्रीगुरुजी ने कहा कि राम के आदर्श त्याग, प्रेम और परिवार को जोड़ने की प्रेरणा देते हैं। आज समाज को राम की संस्कृति और उनके जीवन मूल्यों को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाएं आपसी एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दे रही हैं।



डॉ. नजमा परवीन ने कहा कि भगवान राम के आदर्शों को समझने और उन्हें परिवार के जीवन में अपनाने की जरूरत है। कार्यक्रम में नगीना बेगम, नाजमा बानो, शमसुननिशा, तबस्सुम समेत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया।