सोरहिया मेला: काशी में 16 दिन, 16 गांठ और 16 शृंगार कर महिलाएं करेंगी 16 परिक्रमाएं, जानें- क्या है मान्यता

सोरहिया मेला शनिवार से लक्ष्मीकुंड (लक्सा) पर शुरू होगा। त्रिगुणात्मक सिद्धपीठ श्री महालक्ष्मी मंदिर में महिलाएं व्रत रखकर माता लक्ष्मी और जिउतिया माता की 16 दिनों तक पूजा करेंगी। भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन कृष्ण पक्ष यानी पितृपक्ष की अष्टमी तक व्रत का विधान है। शुक्रवार को दोपहर में ही अष्टमी तिथि लगने के चलते महालक्ष्मी के दर्शन-पूजन के लिए महिलाओं की भीड़ रही। महिलाओं ने 16 गांठ वाला धागा बांधकर मंदिर की 16 बार परिक्रमा की।

विज्ञापन





लक्ष्मी माता के मुखौटे को माता के चरणों से स्पर्श कराकर घर ले गईं। उदया तिथि को मानने के चलते अगले दिन से व्रत व पूजन करेंगी। जीवित्पुत्रिका व्रत तीन अक्तूबर को है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मीकुंड मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुक्रवार को दिन में 1:02 बजे से शुरू होकर अगले दिन शनिवार को अपराह्न 3:28 बजे तक रहेगी। अष्टमी तिथि लग गई। इसको देखते हुए कई महिलाओं ने अष्टमी तिथि मानकर पूजन-अर्चन किया। जबकि उदया तिथि के अनुसार शनिवार को अष्टमी तिथि मान्य होगी। विज्ञापन



महालक्ष्मी मंदिर के महंत पं. शिव प्रसाद पांडेय लिंगिया महाराज ने बताया कि लक्ष्मीकुंड पर सोरहिया मेला राधाष्टमी से पितृपक्ष की अष्टमी तक लगता है। 16 दिनों तक व्रत रखने वाली महिलाएं इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत रखेंगी। शुक्रवार को दिन और अष्टमी तिथि लगने से महिलाओं ने दर्शन-पूजन किया। मगर, व्रत शनिवार को उदया तिथि से करेंगी। लक्ष्मी माता के मुखौटे को माता के चरणों से स्पर्श कराकर घर ले गईं। उदया तिथि को मानने के चलते अगले दिन से व्रत व पूजन करेंगी। जीवित्पुत्रिका व्रत तीन अक्तूबर को है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मीकुंड मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुक्रवार को दिन में 1:02 बजे से शुरू होकर अगले दिन शनिवार को अपराह्न 3:28 बजे तक रहेगी। अष्टमी तिथि लग गई। इसको देखते हुए कई महिलाओं ने अष्टमी तिथि मानकर पूजन-अर्चन किया। जबकि उदया तिथि के अनुसार शनिवार को अष्टमी तिथि मान्य होगी।महालक्ष्मी मंदिर के महंत पं. शिव प्रसाद पांडेय लिंगिया महाराज ने बताया कि लक्ष्मीकुंड पर सोरहिया मेला राधाष्टमी से पितृपक्ष की अष्टमी तक लगता है। 16 दिनों तक व्रत रखने वाली महिलाएं इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत रखेंगी। शुक्रवार को दिन और अष्टमी तिथि लगने से महिलाओं ने दर्शन-पूजन किया। मगर, व्रत शनिवार को उदया तिथि से करेंगी।

विज्ञापन