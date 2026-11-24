Varanasi News: भागवत सम्मेलन में रासलीला का हुआ वर्णन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:55 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:55 AM IST
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वाराणसी। भगवदीय मंडल की ओर से सोमवार को कृष्ण भवन में 49वें भागवत सम्मेलन हुआ। इसमें भागवत कथा के माध्यम से धार्मिक और आध्यात्मिक कर्मों का महत्व बताया गया। कथा के दौरान रासलीला का प्रसंग सुनाया गया। 16 ब्राह्मणों ने पारायण महायज्ञ कराया। वक्ताओं ने कहा कि श्रीमद्भागवत के श्रवण से मनुष्य को आध्यात्मिक लाभ मिलता है। मनुष्य को लौकिक कार्यों के साथ धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखनी चाहिए। अलौकिक धार्मिक कर्म ही सर्वश्रेष्ठ हैं। संचालन मंडल के अध्यक्ष विश्वंभर पाठक ने किया। इस अवसर पर मधुसूदन दास, सोनू शर्मा, सुशील कुमार अग्रवाल, आनंद कृष्ण अग्रवाल, दीपेश चंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। संवाद
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