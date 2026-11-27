ज्ञानवापी स्थित स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के मूल वाद संख्या 610/1991 में वाद-मित्र विजय शंकर रस्तोगी की नियुक्ति को लेकर दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण (प्रथम) सुधाकर राय की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदिका अनुष्का तिवारी की ओर से अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र देकर न्यायिक और सरकारी अभिलेखों को रिकॉर्ड पर लेने की मांग की। अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी।

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प्रार्थना पत्र में वर्ष 2019 से 10 अगस्त 2026 तक विजय शंकर रस्तोगी को उपलब्ध कराई गई सशस्त्र सुरक्षा से संबंधित मूल सरकारी दस्तावेज तलब करने का अनुरोध किया गया है। इसमें सुरक्षा देने, जारी रखने और नवीनीकरण से जुड़े आवेदन, पुलिस रिपोर्ट, आदेश और पत्राचार शामिल हैं।आवेदिका ने वाद-मित्र की नियुक्ति के आधार पर भी सवाल उठाए हैं। इसके लिए दिवंगत हरिहर पांडेय के 11 अगस्त 2023 के प्रार्थना पत्र का हवाला दिया गया है। आवेदिका ने 12 मई 2026 को विजय शंकर रस्तोगी की ओर से शासन के गृह विभाग को लिखे पत्र की फोटोकॉपी भी दाखिल की।स्पष्ट किया कि इस फोटोकॉपी को निर्णायक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रही बल्कि मूल सरकारी अभिलेखों से पुष्टि कराने का अनुरोध है। सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने प्रार्थना पत्र की प्रति प्राप्त की।