वाराणसी पुलिस का एक्शन: गेस्ट हाउस में चल रहा था देह व्यापार, एक गिरफ्तार; चार महिलाएं, दो ग्राहक भी पकड़े गए

वाराणसी में सिगरा थाना क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार के एक बड़े गिरोह पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शनिवार की देर रात यादव पेईंग गेस्ट हाउस और भोले शंकर बस सर्विस पर छापा मारा। कार्रवाई में गेस्ट हाउस के काउंटर पर काम करने वाले अभिषेक यादव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से चार महिलाओं और दो ग्राहकों को भी पकड़ा है। पुलिस ने अभिषेक यादव और राजेश यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। अभिषेक को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेजा।

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एसीपी चेतगंज शुभम जैन के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कैंट पिलर नंबर 50 के सामने टवेरा गली में स्थित इन गेस्ट हाउसों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। पुलिस की छापेमारी के दौरान भोले शंकर बस सर्विस के काउंटर पर अभिषेक यादव मिला, जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। विज्ञापन



पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि राजेश यादव इन दोनों गेस्ट हाउसों का संचालक है और उसके संरक्षण में अनैतिक देह व्यापार होता है। उसने यह भी बताया कि वह काउंटर पर ग्राहकों और महिलाओं के बीच बातचीत करवाता था। पुलिस ने गेस्ट हाउस के कमरों की तलाशी ली। एसीपी चेतगंज शुभम जैन के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कैंट पिलर नंबर 50 के सामने टवेरा गली में स्थित इन गेस्ट हाउसों में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। पुलिस की छापेमारी के दौरान भोले शंकर बस सर्विस के काउंटर पर अभिषेक यादव मिला, जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया।पूछताछ में अभिषेक ने बताया कि राजेश यादव इन दोनों गेस्ट हाउसों का संचालक है और उसके संरक्षण में अनैतिक देह व्यापार होता है। उसने यह भी बताया कि वह काउंटर पर ग्राहकों और महिलाओं के बीच बातचीत करवाता था। पुलिस ने गेस्ट हाउस के कमरों की तलाशी ली।

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