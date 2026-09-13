वाराणसी: अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी, पति समेत सास-ससुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज

वाराणसी के मंडुवाडीह क्षेत्र की महिला ने पति, सास और ससुर पर प्रताड़ना और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार पति शराब का आदी है और काम नहीं करता। वह घरों में काम कर परिवार का खर्च चलाती थी।

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आरोप है कि पति व सास-ससुर उस पर देह व्यापार के लिए दबाव बनाते थे। विरोध करने पर मारपीट कर उसे बेहोश कर दिया गया और पति ने कथित तौर पर उसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाया गया। महिला कुछ दिन पहले दोनों बेटियों के साथ मायके चली गई।आरोप है कि वहां पति ने वीडियो उसके रिश्तेदारों को भेज दिया और सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।