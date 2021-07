कल वाराणसी आ रहे पीएम मोदीः काशी में क्या-क्या करेंगे प्रधानमंत्री? खुद ट्वीट कर दी जानकारी, कही ये बड़ी बात

उन्होंने आगे लिखा कि काशी के लिए हमारा विजन आने वाली पीढ़ियों के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। इसी भावना से सिपेट(CIPET), जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण परियोजनाओं और करखियांव में आम के साथ-साथ सब्जियों के लिए इंट्रीग्रेटेड पैक हाउस की आधारशिला रखेंगे।

Key projects that would be inaugurated in Kashi include:



Multi-level parking at Godaulia.



Ro-Ro Vessels for tourism development.



Three-lane flyover bridge on the Varanasi-Ghazipur Highway. pic.twitter.com/GbNlZuKXAS

Key projects that would be inaugurated in Kashi include: Multi-level parking at Godaulia. Ro-Ro Vessels for tourism development. Three-lane flyover bridge on the Varanasi-Ghazipur Highway. pic.twitter.com/GbNlZuKXAS

— Narendra Modi (@narendramodi) July 14, 2021 ">http://एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि काशी में जिन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें गोदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, पर्यटन विकास के लिए रो-रो वेसल्स, वाराणसी-गाजीपुर हाईवे पर तीन लेन का फ्लाईओवर ब्रिज शामिल हैं।कहा कि पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम किया है। इन्हीं प्रयासों के तहत बीएचयू अस्पताल में 100 बेड के एमसीएच विंग का उद्घाटन किया जाएगा। यह परियोजना काशी और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को आसानी से सुलभ बनाएगी।

In the past few years, the Centre and UP Government have done extensive work in the health sector. As a part of these efforts, the 100 bed MCH wing in BHU will be inaugurated. The project will make quality healthcare easily accessible to the people of Kashi and surrounding areas. pic.twitter.com/CnUEpRAVMx

In the past few years, the Centre and UP Government have done extensive work in the health sector. As a part of these efforts, the 100 bed MCH wing in BHU will be inaugurated. The project will make quality healthcare easily accessible to the people of Kashi and surrounding areas. pic.twitter.com/CnUEpRAVMx