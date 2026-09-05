पीएम मोदी जन्मदिन: 17 सितंबर को काशी से वडनगर निकलेंगे 250 बाइकर्स, तय करेंगे 1600 किमी का सफर; तैयारी

यात्रा में शामिल 250 बाइकर्स को 25-25 के दस समूहों में बांटा जाएगा। ये सभी समूह अलग-अलग जनपदों और राज्यों से होकर निर्धारित मार्ग के जरिए वडनगर पहुंचेंगे। रास्ते में विभिन्न स्थानों पर बाइकर्स के स्वागत की भी तैयारी की जा रही है। स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को स्वागत कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी जाएगी।



आयोजकों के मुताबिक, यात्रा के दौरान अलग-अलग जनपदों और राज्यों में लोगों से संपर्क भी किया जाएगा। इसके लिए मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थानों पर कार्यक्रम और स्वागत की रूपरेखा तैयार की जा रही है। यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री के राजनीतिक जीवन में काशी और उनके जन्मस्थान वडनगर के महत्व को भी सामने रखा जाएगा।



इसी क्रम में वडनगर से भी बाइकर्स का समूह बनारस के लिए रवाना होगा। यह यात्रा विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए दो अक्तूबर को काशी पहुंचेगी। दोनों ओर से निकलने वाली यात्राओं के जरिए काशी और वडनगर के बीच जुड़ाव को प्रदर्शित किया जाएगा। शनिवार की बैठक में यात्रा को अंतिम रूप देने के साथ जिम्मेदारियां तय किए जाने की संभावना है।