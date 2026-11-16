पीएम आवास योजना: आजमगढ़ में 12052 पात्रों को मिलेगा लाभ, 2700 लाभार्थियों के खाते में पहुंची पहली किस्त; खुशी

शासन ने प्रथम चरण में 12,052 लाभार्थियों को आवास का लाभ देने का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2016 से 2024 तक 1 लाख 9 हजार 242 पात्र लाभार्थियों को पीएम आवास का लाभ मिल चुका है।



दिसंबर 2024 से पीएम आवास के लिए एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे में आवेदकों और सरकारी कर्मचारियों दोनों ने हिस्सा लिया था। सर्वे के दौरान कुल 1 लाख 65 हजार 217 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया था। जिला स्तरीय टीम ने सत्यापन के दौरान करीब 50 हजार ऐसे आवेदकों को पाया, जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे। इसके बाद इन नामों को सूची से हटा दिया गया।



परियोजना निदेशक सच्चिदानंद ने बताया कि सत्यापन के बाद 1 लाख 15 हजार 217 पात्र लाभार्थी बचे हैं, जिन्हें पीएम आवास का लाभ मिलना है। इनमें से 12,052 लाभार्थियों को प्रथम चरण में लाभ दिया जा रहा है। शेष बचे पात्र लाभार्थियों की स्वीकृति भी बहुत जल्द मिल जाएगी। इसके बाद उनके खातों में भी पहली किस्त भेज दी जाएगी। यह प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है।