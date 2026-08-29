मरीज परेशान: 83.87% स्कोर पाने वाले शिवपुर CHC में एक्स-रे ठप, रोजाना लौट रहे 70 पेशेंट; CMO बोले- हागा समाधान

तरना से आए मरीज के तीमारदार राकेश दुबे ने बताया कि वह भतीजे के पैर में चोट लगने के बाद सीएचसी पहुंचे थे। डॉक्टर ने एक्स-रे कराने के लिए कहा, लेकिन अस्पताल में सुविधा नहीं होने के कारण बाहर से जांच करानी पड़ी। इसके लिए उन्हें 250 रुपये खर्च करने पड़े।



शिवपुर स्टेशन निवासी ऋषि गुप्ता पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी, लेकिन समय से जांच नहीं हो सकी। उन्हें अगले दिन की तारीख दे दी गई।



खास बात यह है कि 13 अगस्त को ही सीएचसी शिवपुर को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) में 83.87 प्रतिशत स्कोर मिला था। इसके बावजूद जरूरी जांच सुविधाओं के प्रभावित होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है।



सीएचसी प्रभारी डॉ. मनोज दुबे ने बताया कि टेक्नीशियन और जांच सुविधाओं की समस्या से मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को अवगत कराया जा चुका है। जल्द ही एक्स-रे और अन्य सुविधाएं सुचारू कराने का प्रयास किया जा रहा है।