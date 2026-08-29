आईजीआरएस: थाने और कमांड सेंटर में नहीं हो रहा समाधान, तीन अलग-अलग मामलों में पीड़ित परेशान; जानें डिटेल

आईजीआरएस : 14 बार की शिकायत, सुनवाई नहीं

पांडेयपुर निवासी संदीप कुमार श्रीवास्तव का आरोप है कि उन्होंने कंधरापुर आजमगढ़ निवासी एक व्यक्ति से जमीन का सौदा आठ लाख रुपये में किया। सौदा तय हुआ। बाद में आरोपी ने जमीन का रेट बढ़ने से बेचने पर इन्कार कर दिया। संदीप ने पैसा मांगा तो देने से मना कर दिया। लालपुर पांडेयपुर थाने पर समझौते में आरोपी ने पैसे लौटने की बात कही। दो चेक दिये जो बाउंस हो गए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई।



आरोपी ने पीड़ित के खिलाफ आजमगढ़ कंधरापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी से मिलीभगत कर केवल मौखिक बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। जिस प्राथमिकी में पीड़ित के भाई का नाम नहीं था उसे भी जेल भेज दिया जो 45 दिनों तक अंदर रहा। पीड़ित ने 14 बार आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराई। जिसमें पैसे की लेनदेन का मामला पुलिस ने बताया। थाना प्रभारी ने अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मामले में कार्रवाई की गई, बाकि मामला आजमगढ़ से जुड़ा है। वहां की पुलिस इस पर काम कर रही है।