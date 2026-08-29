वाराणसी में हादसे: सांड और डिवाइडर से टकरा कर दो युवकों की मौत, छह लोग घायल, दो की हालत गंभीर; रेफर

घर पर इंतजार कर रही थीं बहनें, सांड से टकराकर बाइक सवार की मौत

शिवपुर के दादूपुर रिंग रोड पर वार्टर पार्क के सामने शुक्रवार शाम सांड़ से टकराकर बाइक सवार संदीप कुमार (28) की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घर पर राखी बांधने के इंतजार में बहनों को भाई संदीप की मौत की सूचना मिली तो कोहराम मच गया। लोढ़ान गांव निवासी संदीप कुमार अपनी पत्नी के मामा के घर राजातालाब राखी पहुंचाकर बाइक से घर लौट रहे थे। दादूपुर रिंग रोड पर फंटेसिया वाटर पार्क मार्ग के सामने अचानक एक सांड़ से संदीप की बाइक टकरा गई।



टक्कर इतनी तेज थी कि संदीप सड़क पर गिरकर घायल हो गए। पुलिस ने संदीप को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। संदीप दो भाइयों में बड़े थे। पत्नी काजल, मां संजू देवी और दो मासूम बच्चे हैं। संदीप की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। रक्षाबंधन पर संदीप की बहनें स्वाति और मुस्कान घर पर उनका इंतजार कर रही थीं। बहनों का रो-रोकर बुरा हाल रहा। इंस्पेक्टर अजीत कुमार वर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।