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Varanasi News: जनजातीय गौरव दिवस पर जनभवन में काशी विद्यापीठ की टीम ने जीत लिया दिल

Mon, 16 Nov 2026 01:46 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:46 AM IST
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On Tribal Pride Day, the Kashi Vidyapeeth team won hearts at Janbhawan.
काशी विद्यापीठ के छात्र-छात्राओं ने छठे जनजातीय गौरव दिवस पर रविवार को जनभवन लखनऊ में हुए कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। जनजातीय संस्कृति से संबंधित एक से बढ़कर एक गीत, नृत्य आदि की प्रस्तुति से कार्यक्रम को सभी ने यादगार बना दिया। समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो. अमिता सिंह को इस कार्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय की ओर से नोडल अधिकारी बनाया गया था। उनके साथ प्रो. भारती रस्तोगी ने भी टीम का सहयोग किया। जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में अमित चतुर्वेदी, रश्मि, अंशिका नैना आदि ने बेहतर प्रस्तुतियां दीं।
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