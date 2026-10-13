यूपी: चारपाई पर मिला वृद्ध का शव, बड़े बेटे ने छोटे भाई पर लगाया हत्या का आरोप; जमीन बेचने को हुई थी पंचायत

सोनभद्र के बभनी थाना क्षेत्र के सांगोबांध गांव में मंगलवार को सुबह एक वृद्ध की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से गांव में सनसनी फैल गई। वृद्ध का शव घर में चारपाई पर मिला। मृतक के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई पर पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है।

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बताया जा रहा है कि पांच दिन पहले मृतक के छोटे बेटे ने गांव में ही जमीन बेची थी और कुछ बयाना स्वरूप पैसा ले लिया था। जमीन मृतक के नाम थी तो छोटे बेटे ने जमीन का बयनामा करने के लिए पिता को बोला तो मृतक ने बयनामा करने से इंकार कर दिया। इसे लेकर परिवार में विवाद चल रहा था। हालांकि पुलिस को मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।