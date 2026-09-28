मौसम: काशी में 21 साल बाद सितंबर में इतनी कम गर्मी, तापमान 21 डिग्री; पिछले 40 वर्षों में सितंबर का औसत देखें

काशी में 21 साल बाद सितंबर महीने में रातें सबसे कम गर्मी वाली रही। रविवार को सूर्योदय से पहले न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यह सामान्य से 3.6 डिग्री नीचे था।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पूरे दिन और रात 40 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवा भी बहती रही। हाल ऐसे थे कि काशीवासियों को सितंबर का महीना दिसंबर जैसा महसूस हुआ। इससे पहले 12 सितंबर 2004 को न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री तक पहुंचा था। वहीं, पिछले 40 वर्षों में सितंबर का औसत न्यूनतम तापमान 25.1 डिग्री और औसत अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा है।तीन दिनों की बारिश के बाद रविवार को एक ही दिन में काशी का पारा चार डिग्री बढ़कर 30.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। जबकि बीते तीन दिनों तक अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहा। रविवार को 20 किमी प्रति घंटे की गति से हवा बही। वहीं, तीन दिन बाद निकली धूप पूरे दिन चुभती रही। हालांकि, बीच-बीच में कुछ देर के लिए हल्के बादल भी छाए।आगामी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई : यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि आगामी दिनों में बारिश के आसार कम ही हैं। वहीं, कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इसके अलावा अब मानसून के लौटने का भी संकेत हो चुका है। इस सप्ताह तक मानसूनी बारिश की संभावना भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।