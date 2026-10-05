नितिन नवीन की काशी में पहली जनसभा: तैयार हो रहा विशाल पंडाल, योगी-हिमंता, शुभेंदु समेत जुटेंगे कई दिग्गज

वडनगर से काशी तक निकली सेवा संकल्प बाइक यात्रा के समापन पर सात अक्तूबर को जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होने वाली भाजपा की विशाल जनसभा की तैयारियां तेज हो गई हैं। नितिन नवीन की काशी में पहली जनसभा के लिए मैदान में विशाल पंडाल तैयार किया जा रहा है। मंच, ध्वनि व्यवस्था, वीआईपी और आम लोगों के प्रवेश-निकास, भीड़ प्रबंधन और पार्किंग समेत अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा ने जनसभा में करीब 50 हजार लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है।

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जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद काशी में यह उनकी पहली बड़ी जनसभा होगी। इसी कारण संगठन ने कार्यक्रम को बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में तैयार करने में पूरी ताकत झोंक दी है। विज्ञापन



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान वडनगर से 17 सितंबर को शुरू हुई सेवा संकल्प बाइक यात्रा सात अक्तूबर को काशी में समाप्त होगी। यात्रा में शामिल करीब 500 बाइक यात्री छह अक्तूबर को काशी पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में स्वागत पाॅइंट बनाए जा रहे हैं। जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल होंगे। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद काशी में यह उनकी पहली बड़ी जनसभा होगी। इसी कारण संगठन ने कार्यक्रम को बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में तैयार करने में पूरी ताकत झोंक दी है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मस्थान वडनगर से 17 सितंबर को शुरू हुई सेवा संकल्प बाइक यात्रा सात अक्तूबर को काशी में समाप्त होगी। यात्रा में शामिल करीब 500 बाइक यात्री छह अक्तूबर को काशी पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में स्वागत पाॅइंट बनाए जा रहे हैं।

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