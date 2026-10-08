काशी में नितिन नवीन की चार बैठकें: कहा- संपर्क व संवाद से शक्ति केंद्रों को बनाएं मजबूत; एमएलसी चुनाव पर चर्चा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बुधवार को गोकुल धाम में अलग-अलग चार बैठकें करके एमएलसी और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां परखीं। काशी क्षेत्र के लोकसभा-राज्यसभा सांसद, विधायक-विधान परिषद सदस्य, क्षेत्रीय कमेटी और एमएलसी प्रत्याशियों से कहा कि संपर्क और संवाद के जरिये शक्ति केंद्रों को मजबूत बनाएं। मंडल से ज्यादा ध्यान शक्ति केंद्रों पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने एमएलसी और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों की जानकारी ली।

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उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव के नतीजों के बाद समीक्षा की जाएगी। खुद देखूंगा कि किस नेता के क्षेत्र में भाजपा को कितने वोट मिले हैं। एमएलसी के चुनाव में 75 फीसदी प्रत्याशी लड़ता है। 25 फीसदी का योगदान पार्टी का रहता है। इसी तरह विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी और पार्टी का 50-50 फीसदी योगदान रहता है। लोकसभा चुनाव में 75 फीसदी पार्टी लड़ती है। 25 फीसदी प्रत्याशी का योगदान रहता है। यह जीत मूल का मंत्र भी है।