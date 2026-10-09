आईआईआरसी रैंकिंग: बीएचयू ने स्ट्रेंथ में डीयू और जामिया को पछाड़ा, टॉप-10 में यूपी के दो संस्थान; जानें रैंक

तीन पैरामीटर पर किया गया मूल्यांकन

कुल तीन पैरामीटर पर रैंकिंग का आकलन किया गया है। इनमें इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ (आईएस) को 34 फीसदी, एकेडमिक कैपेबिलिटी (एसी) को 26 फीसदी और गवर्नेंस एंड आउटकम्स (जीएंडओ) को 40 फीसदी वेटेज दिया गया है। आईएस में बीएचयू को 23.78 फीसदी, एसी में 13.3 फीसदी और जीएंडओ में 30.90 अंक मिले हैं। एएमयू को आईएस में 22.84 फीसदी, एसी में 12.49 फीसदी और जी एंड ओ में बीएचयू के लगभग बराबर 30.94 फीसदी अंक मिले हैं।



गवर्नेंस एंड आउटकम्स (जी एंड ओ) में दूसरे टॉपर मणिपाल यूनिवर्सिटी को पीछे किया। बीएचयू का ओवरऑल स्कोर 67.99 अंक, जबकि एएमयू का 66.28 अंक रहा। 84.53 अंक के साथ आईआईएससी बंगलूरू टॉप पर रहा। यह बीएचयू के स्कोर से 16.54 अंक ज्यादा रहा।