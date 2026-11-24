गर्मी में बिजली कटौती, लो-वोल्टेज और ओवरलोडिंग की समस्या से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली निगम ने ठंड में ही तैयारी शुरू कर दी है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के 21 जिलों में बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 1567 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

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एडिशनल बिजनेस प्लान के तहत पुराने और ओवरलोड उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही नए उपकेंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा 23 हजार से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे और बिजली लाइनों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। योजना के तहत 192 उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 100 से ज्यादा नए उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे।बिजली वितरण व्यवस्था में ट्रांसफॉर्मरों की अहम भूमिका को देखते हुए 23 हजार से ज्यादा ट्रांसफॉर्मर लगाने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। इससे उन क्षेत्रों में राहत मिलने की उम्मीद है, जहां बढ़ते कनेक्शन और बिजली की मांग के चलते ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो जाते हैं।ओवरलोडिंग के कारण ट्रांसफॉर्मर खराब होने, लो-वोल्टेज और बार-बार बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या सामने आती है। बिजली नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 33 केवी की 18 नई लाइनें भी बिछाई जाएंगी।वहीं, 33 केवी की 90 पुरानी लाइनों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। पुरानी और कमजोर लाइनों की क्षमता बढ़ाने और नई लाइनें बिछाने से उपकेंद्रों तक बिजली पहुंचाने की व्यवस्था बेहतर होगी। इससे वितरण नेटवर्क पर दबाव कम करने और तकनीकी बाधाओं के चलते होने वाली कटौती को कम करने में मदद मिलेगी।