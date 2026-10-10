वाराणसी: न मालिक आया, न नीलामी हुई, 30 थानों में धूल फांक रहीं 1600 से ज्यादा गाड़ियां; लिखे हैं फर्जी पद-ओहदे

मालिक गायब, नंबर फर्जी, नीलामी ठप। 30 थानों में अपराधियों, नियम तोड़ने वालों व फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चलने समेत अन्य मामलों में की गई पुलिस की कार्रवाई के बाद थानों में वाहनों का ढेर लगा है।

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1600 से ज्यादा बाइक और कारें लंबे समय से धूल फांक रही हैं। इनमें कुछ वाहन ऐसे भी हैं, जो वर्षों से थानों और पुलिस परिसर में खड़े हैं। समय बीतने के साथ कई वाहन कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन न तो इनके मालिक सामने आए और न ही इनकी नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो सकी। थानों में जगह कम पड़ी तो कई वाहनों को सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया है।लावारिस, जब्त व अपराध में पकड़े गए दोपहिया से लेकर चारपहिया तक शामिल हैं। इनमें दुर्घटनाओं, चोरी के मामलों में बरामद और लंबे समय से दावा न किए गए वाहन भी हैं। कई वाहनों पर नंबर प्लेट गायब है तो कुछ पर अलग-अलग तरह के नाम और पद लिखे मिले हैं। पुलिस की जांच में ऐसे वाहनों पर लिखा ओहदा भी फर्जी निकला। इससे वाहनों की वास्तविक पहचान और उनके मालिक तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है।