फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Naresh and Rohan from the Faculty of Arts scored five goals across two separate matches, defeating the Commerce and Agriculture Science teams.

Varanasi News: कला संकाय के नरेश और रोहन ने दो अलग मुकाबलों में किए पांच गोल, वाणिज्य-कृषि विज्ञान को हराया

Fri, 18 Sep 2026 02:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
Naresh and Rohan from the Faculty of Arts scored five goals across two separate matches, defeating the Commerce and Agriculture Science teams.
विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बीएचयू की ओर से अंतर-संकाय हैंडबॉल एंफीथियेटर मैदान पर खेली गई। इसके अलग-अलग मुकाबले में कला संकाय के नरेश और रोहन के पांच-पांच गोल की मदद से कला संकाय की टीम ने दो मैच जीते। साथ ही अगले चक्र में प्रवेश कर लिया। पुरुष वर्ग के टूर्नामेंट के दूसरे दिन पहला मैच वाणिज्य संकाय और कला संकाय (पुरुष) टीम के मध्य खेला गया।
विज्ञापन

इसमें कला संकाय की टीम टीम ने 14-8 से जीत हासिल की। कला संकाय के रोहन सोनकर ने मैच में 5 गोल किए। दूसरा मैच कृषि विज्ञान संस्थान और कला संकाय की टीम के बीच खेला गया। इसमें कला ने 18-11 से जीत पाई। इसमें नरेश ने पांच गोल किए। इससे पूर्व प्रतियोगिता के पहले दिन खेले गए मुकाबले में वाणिज्य संकाय ने कृषि विज्ञान संस्थान को 10-9 से हराया।
विज्ञापन

दूसरा मैच में सामाजिक विज्ञान संकाय की टीम ने विज्ञान संस्थान को 14-4 से हरा दिया। मुख्य अतिथि क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रो. एके नेमा ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर खेल शुरू कराया। संचालन आयोजन सचिव डॉ. धीरेंद्र तिवारी, धन्यवाद ज्ञापन डॉ रॉबिन सिंह ने किया। इस अवसर पर विवि क्रीड़ा परिषद की उपाध्यक्ष प्रो. अर्चना सिंह, सचिव डॉ. दीपक डोगरा, डॉ. राजीव कुमार सिंह, डॉ. खुर्शीद अहमद, डॉ. प्रदीप खालको मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed