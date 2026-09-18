Varanasi News: कला संकाय के नरेश और रोहन ने दो अलग मुकाबलों में किए पांच गोल, वाणिज्य-कृषि विज्ञान को हराया
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:06 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:06 AM IST
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विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद बीएचयू की ओर से अंतर-संकाय हैंडबॉल एंफीथियेटर मैदान पर खेली गई। इसके अलग-अलग मुकाबले में कला संकाय के नरेश और रोहन के पांच-पांच गोल की मदद से कला संकाय की टीम ने दो मैच जीते। साथ ही अगले चक्र में प्रवेश कर लिया। पुरुष वर्ग के टूर्नामेंट के दूसरे दिन पहला मैच वाणिज्य संकाय और कला संकाय (पुरुष) टीम के मध्य खेला गया।
इसमें कला संकाय की टीम टीम ने 14-8 से जीत हासिल की। कला संकाय के रोहन सोनकर ने मैच में 5 गोल किए। दूसरा मैच कृषि विज्ञान संस्थान और कला संकाय की टीम के बीच खेला गया। इसमें कला ने 18-11 से जीत पाई। इसमें नरेश ने पांच गोल किए। इससे पूर्व प्रतियोगिता के पहले दिन खेले गए मुकाबले में वाणिज्य संकाय ने कृषि विज्ञान संस्थान को 10-9 से हराया।
दूसरा मैच में सामाजिक विज्ञान संकाय की टीम ने विज्ञान संस्थान को 14-4 से हरा दिया। मुख्य अतिथि क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रो. एके नेमा ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर खेल शुरू कराया। संचालन आयोजन सचिव डॉ. धीरेंद्र तिवारी, धन्यवाद ज्ञापन डॉ रॉबिन सिंह ने किया। इस अवसर पर विवि क्रीड़ा परिषद की उपाध्यक्ष प्रो. अर्चना सिंह, सचिव डॉ. दीपक डोगरा, डॉ. राजीव कुमार सिंह, डॉ. खुर्शीद अहमद, डॉ. प्रदीप खालको मौजूद रहे।
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इसमें कला संकाय की टीम टीम ने 14-8 से जीत हासिल की। कला संकाय के रोहन सोनकर ने मैच में 5 गोल किए। दूसरा मैच कृषि विज्ञान संस्थान और कला संकाय की टीम के बीच खेला गया। इसमें कला ने 18-11 से जीत पाई। इसमें नरेश ने पांच गोल किए। इससे पूर्व प्रतियोगिता के पहले दिन खेले गए मुकाबले में वाणिज्य संकाय ने कृषि विज्ञान संस्थान को 10-9 से हराया।
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दूसरा मैच में सामाजिक विज्ञान संकाय की टीम ने विज्ञान संस्थान को 14-4 से हरा दिया। मुख्य अतिथि क्रीड़ा परिषद के महासचिव प्रो. एके नेमा ने खिलाड़ियों से परिचय लेकर खेल शुरू कराया। संचालन आयोजन सचिव डॉ. धीरेंद्र तिवारी, धन्यवाद ज्ञापन डॉ रॉबिन सिंह ने किया। इस अवसर पर विवि क्रीड़ा परिषद की उपाध्यक्ष प्रो. अर्चना सिंह, सचिव डॉ. दीपक डोगरा, डॉ. राजीव कुमार सिंह, डॉ. खुर्शीद अहमद, डॉ. प्रदीप खालको मौजूद रहे।
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