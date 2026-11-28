काशी तमिल संगमम के आयोजन के मद्देनजर शहर की सड़कों को सुधारा जा रहा है। यातायात व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। शनिवार सुबह नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारि ने शहर के कई मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वच्छता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

विज्ञापन





निरीक्षण के दौरान सड़कों पर निर्माण सामग्री और सीवर जाम की समस्या मिली। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कज्जाकपुरा फल मंडी के पास मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके बावजूद सड़क पर गिट्टी और मलबा बिखरा हुआ था। नगर आयुक्त ने तत्काल मलबा हटवाकर सड़क पूरी तरह साफ करने के निर्देश दिए।