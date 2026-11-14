नगर आयुक्त ने संभाला पदभार: शाश्वत त्रिपुरारी बोले- समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर, देव दीपावली पर खास नजर

पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में नगर आयुक्त ने अपनी प्राथमिकताएं बताईं। उन्होंने कहा कि शहर की साफ-सफाई, सीवर की समस्याओं का समाधान और नागरिकों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। आम आदमी को किसी काम के लिए बार-बार नगर निगम कार्यालय न आना पड़े, इसके लिए व्यवस्था को और सुगम बनाने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं।



नगर आयुक्त ने कहा कि काशी में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने के साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने शहर की मौजूदा सफाई और लाइटिंग व्यवस्था को पहली नजर में बेहतर बताया। साथ ही कहा कि व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।



आगामी देव दीपावली की तैयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया जाएगा। उनके सुझावों के आधार पर आयोजन की व्यवस्थाओं को और भव्य, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने का प्रयास होगा। घाटों और शहर के अन्य प्रमुख स्थलों पर सफाई, प्रकाश व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।