मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की यह होगी विशेषता

यहां माल की ढुलाई और हैंडलिंग के लिए सड़क, रेल और जलमार्ग, तीनों माध्यमों को एक जगह जोड़ा जाएगा। यानी ट्रक से आने वाला माल रेल या जहाज में आसानी से शिफ्ट किया जा सकेगा। पार्क में वेयरहाउसिंग, स्टोरेज और अन्य वैल्यू-एडेड लॉजिस्टिक्स सेवाओं की भी व्यवस्था होगी। इससे शहर के भीतर भारी मालवाहक वाहनों का दबाव घटाने और सस्ती व अपेक्षाकृत स्वच्छ लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।



क्या बोले अधिकारी

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए संस्था का चयन हो चुका है। जल्द ही निर्माण शुरू होगा। -संजीव कुमार, निदेशक, आईडब्ल्यूएआई