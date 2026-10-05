फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Multi-level parking at Assi Ghat to resolve traffic congestion problem

Varanasi News: अस्सी घाट पर मल्टीलेवल पार्किंग से खत्म होगी जाम की समस्या

Mon, 05 Oct 2026 02:19 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Multi-level parking at Assi Ghat to resolve traffic congestion problem
अस्सी घाट पर बन रहे मल्टीलेवल पार्किंग और फूड प्लाजा का रविवार को नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने निरीक्षण किया। मल्टीलेवल पार्किंग बनने यहां जाम की समस्या का समाधान होगा। वहीं, फूड प्लाजा के बनने से अस्सी की सुबह का आनंद लेने आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को बनारसी खान-पान का एक नया और आधुनिक अनुभव मिलेगा। अस्सी घाट और भदैनी क्षेत्र में यातायात को सुचारू बनाने, पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से 9.84 करोड़ रुपये की लागत से मैकेनाइज्ड मल्टीलेवल कार पार्किंग और 2.14 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक फूड प्लाजा का निर्माण कराया जा रहा है। नगर आयुक्त ने इसके अलावा पुष्कर कुंड, रवींद्रपुरी तथा भेलूपुर सहित आसपास के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण कर काम में तेजी लाने और अगले एक महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। अस्सी से पुष्कर कुंड जाने वाले मार्ग पर इंटरलॉकिंग रोड की मरम्मत, नाली निर्माण और डामर सड़क के किनारों के सुंदरीकरण के निर्देश दिए। गलियों के चौड़ीकरण और मार्ग में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed