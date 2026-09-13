Azamgarh News: मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव और इंटरसिटी ट्रेन चलाने की मांग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शनिवार को सराय रानी रेलवे विकास संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और क्षेत्रवासियों ने उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से अवगत कराया।अमरजीत यादव और अजय सैनी ने बताया कि सराय रानी रेलवे स्टेशन ब्रिटिश काल से अस्तित्व में है। बाद में इसे हॉल्ट में तब्दील कर दिया गया। इससे आसपास के गांवों के यात्रियों को प्रमुख ट्रेनों से सफर करने के लिए दूसरे स्टेशनों का रुख करना पड़ता है।समिति ने आजमगढ़ से सराय रानी होते हुए लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत प्रमुख शहरों के लिए इंटरसिटी ट्रेन चलाने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में अजीत राय, अनिल यादव, अशोक प्रजापति, लालू, सरोज देवी, रामहित राजभर, संतोष, अनिल और बबलू पटवा आदि शामिल रहे।