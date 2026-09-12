सरयू का जलस्तर घटा: देवारा के 14 गांवों के संपर्क मार्ग डूबे, बाढ़ चौकियों पर ताले; यहां सिर्फ एक होमगार्ड था

बदरहुआ पर 16, डिघिया नाले पर 18 सेमी घटी सरयू

सरयू नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की गई है। शुक्रवार शाम चार बजे बदरहुआ नाले पर जलस्तर 72.18 मीटर दर्ज किया गया था, जो शनिवार को 16 सेंटीमीटर घटकर 72.02 मीटर हो गया। इसी तरह डिघिया नाले पर शुक्रवार को 71.37 मीटर जलस्तर था, जो 18 सेंटीमीटर घटकर शनिवार को 71.19 मीटर पहुंच गया।



डिघिया नाले का न्यूनतम जलस्तर 68.90 मीटर, खतरा बिंदु 70.40 मीटर और अधिकतम जलस्तर 72.59 मीटर है। वहीं बदरहुआ नाले का न्यूनतम जलस्तर 70.25 मीटर, खतरा बिंदु 71.68 मीटर और अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर निर्धारित है। दोनों नालों पर जलस्तर खतरा बिंदु से ऊपर बना हुआ है। हालांकि लगातार कमी होने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जल्द राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

बाढ़ का पानी अब घट रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जहां पानी अधिक है वहां नाव लगा दी गई है। लोगों का नाव से आना-जाना हो रहा है। बाढ़ प्रभावित गांवों में पहले ही बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया जा चुका है और जहां बचा है, वहां भी बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया जाएगा। - संजीव कुमार राय, एसडीएम सगड़ी।